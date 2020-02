Cristina Ferreira a caminho de Belém? "Não me imaginava, nunca me passou pela cabeça até ao momento em que as pessoas me começaram a dizer que isso poderia acontecer", respondeu a apresentadora em entrevista à revista Visão, no início de 2020.

Esta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, o jornal Correio da Manhã publicou uma sondagem, realizada pela Intercampus, e que incluí a apresentadora como uma das possíveis candidatas nas próximas eleições presidenciais, em 2021.