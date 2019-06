O Sons da Cidade tem início no dia 21, às 16:00, na Casa das Caldeiras, com a tertúlia "Liberdade, Liberdade: Teatro, Palavra e Ser", seguindo-se às 18:30 concerto de "Entre Paredes - A música de Carlos Paredes", de Bernardo Moreira, no Teatro Académico Gil Vicente.

No mesmo dia, às 21:30, na antiga igreja do Convento São Francisco, Pedro Joia dá um concerto de "Homenagem a José Afonso (Zeca)", cantor de intervenção que estudou em Coimbra.

No dia 22, às 10:00, o programa prevê uma visita guiada aos edifícios universitários construídos durante o período do Estado Novo, sob o tema "Arquitetura do século XX - Património Mundial".

Para a tarde, a partir das 15:00, está agendada uma vista guiada às ruas da Alta da cidade, com partida junto à Sé Nova. Duas horas depois, no Jardim Botânico, realiza-se a iniciativa "declAMAR Poesia".

Ainda no mesmo dia, na República dos INKAS, às 18:00, tem início um concerto com um quarteto, "cuja música se desenvolve sob o signo da liberdade, seguindo uma longa tradição do jazz".

Às 19:00, no Palácio da Justiça, na Rua da Sofia, é exibida a comédia "Bingo", com João Moreira e Pedro Santos (criadores da personagem Bruno Aleixo).

O programa do dia 22 fecha com um espetáculo de performance, no Centro de Artes Visuais, às 21:30, intitulado "Ecos da Liberdade", constituído por oficinas de escrita, produção musical e expressão dramática, e com um concerto no Terreiro da Erva, de Bernardo Fachada, a partir das 22:30.

O Sons de Coimbra termina no dia 23 com uma visita guiada pel'"A Coimbra de Zeca Afonso", às 10:00, a iniciativa "RUCrirar Caminhos: Pelo Património de Coimbra", às 14:30, e outra vista guiada, desta vez para "Viver o Património da Baixa", às 15:00.

O evento cultural encerra com um concerto de "Pedro Iaco & Manuel Linhares", no Largo do Poço, às 16:30.