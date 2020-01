O espetáculo tem texto e encenação de Tiago Rodrigues, diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, desde 2015, vencedor do Prémio Europa Realidades Teatrais, de 2018, distinguido com o Prémio Pessoa, no ano passado.

A peça é protagonizada por Cristina Vidal, ponto no D. Maria II há mais de 25 anos, e estreou-se no Festival de Avignon, em França, em julho de 2017. A récita de sábado, dia 11 é às 21:00, e a de domingo, dia 12, às 16:00.

Beatriz Maia, Isabel Abreu, Marco Mendonça, Romeu Costa e Sara Barros Leitão completam o elenco. "Sopro" tem cenografia e desenho de luz de Thomas Walgrave e figurinos de Aldina Jesus.