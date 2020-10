De acordo com a editora Sony Music, num comunicado hoje divulgado, “Sozinhos à chuva”, o quarto álbum de originais do grupo, é editado no dia 30 de outubro e inclui participações de Bárbara Bandeira, Carolina Deslandes, Ivo Lucas, Lutz, Mike 11, Nelson Freitas e T-Rex.

O grupo explica, citado no comunicado, ter decidido que “o quarto trabalho de originais não poderia ser apenas um conjunto de canções”.

“Sentimos a necessidade de nos autoimpor mais um desafio e de criar uma obra musical para ser ouvida ininterruptamente, da primeira à última faixa; uma viagem sonora e emocional que nos enche a alma e dá sentido ao que fazemos”, partilham Francisco Maria Pereira (Kasha), Miguel Coimbra e Miguel Cristovinho.

A ideia dos D.A.M.A. seria divulgar “uma canção [de ‘Sozinhos à chuva’] por mês, com início em janeiro, e em abril desvendar toda a viagem, o álbum completo”, mas acabaram por divulgar apenas os temas “Tento”, “Um Bocado”, “Ela” e “Oh No”.

“2020 revelou-se cheio de ‘surpresas’ e veio mostrar-nos que não controlamos tudo o que nos rodeia, e que aquilo que temos como garantido nos pode ser retirado de um dia para o outro. Demos um passo atrás e questionámo-nos, como muitos certamente fizeram. E percebemos que tínhamos de voltar a centrar-nos e reajustar os planos. Optámos por adiar o lançamento do álbum e decidimos dedicar o nosso tempo às pessoas que amamos”, contam.

O grupo refere que os quatro temas divulgados no início do ano acabaram por ser retirados do alinhamento de “Sozinhos à chuva”.

O título do álbum, que dá também nome a um dos temas, “resume esse percurso do sentimento de não pertença”. “Da facilidade com que nos isolamos e de sentirmos que não precisamos do outro, até à tomada de consciência de que esse não é o caminho que nos está destinado e, na realidade, quando partilhamos e nos unimos (mesmo estando afastados) é que a ‘magia’ acontece”, afirmam.

A ‘chuva’, explicam, “simboliza tudo aquilo que ‘cai’ sobre nós, sejam vitórias, desilusões, momentos que nos encheram a alma de felicidade e também episódios mais duros que nos obrigaram a crescer”.

“Num momento, podemos estar na melhor fase da nossa vida e, no outro, estamos a lutar pela sobrevivência da nossa família. No fundo, estamos todos à chuva”, afirmam.

“Sozinhos à chuva”, que inclui 12 temas, foi produzido por BloBlip Studios e Meoli, misturado por Rodrigo Crespo e Michael ‘Mic’ Ferreira, e masterizado por Michael ‘Mic’ Ferreira.