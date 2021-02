Drew Barrymore fez 46 anos esta segunda-feira (23) e teve direito a várias surpresas no seu "The Drew Barrymore Show".

Com a atriz e apresentadora mantida propositadamente fora do alinhamento do seu próprio programa, foi a jornalista Savannah Guthrie a servir de anfitriã, revelando a presença no estúdio de David Letterman e, virtualmente, da amiga e colega de "Os Anjos de Charlie" Cameron Diaz e do realizador e "padrinho" de "E.T." Steven Spielberg.

Descrevendo-o como a primeira pessoa que soube que se preocupava com ela, Drew Barrymore começou logo a chorar quando viu o seu "padrinho".

O segmento foi marcado pela emoção e a importância do realizador na sua vida desde o primeiro encontro por altura da produção de "E.T." por volta de 1981, destacando que pensava sempre nele quando estava a fazer alguma coisa boa ou má na sua vida.

A esse propósito, foi recordado o que aconteceu após o episódio célebre em que a atriz posou para a capa de janeiro de 1995 da revista Playboy: Spielberg enviou-lhe uma colcha que dizia "Tapa-te".

Mas não ficou por aí: recorreu a um artista para criar roupas de bonecas de papel para ele literalmente colar nas fotografias "parcialmente expostas" e enviou o "layout" da revista e o recado "agora, ela está vestida".

Em resposta e em jeito de desculpa, Drew Barrymore enviou-lhe uma semana mais tarde três fotografias vestida de freira e com legendas: a primeira dizia "Peço desculpa", "Vi a luz" e "Estou a caminho".

Spielberg mostrou as fotografias, que ainda estão expostas numa moldura na sua casa.

