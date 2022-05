A Ucrânia venceu na noite do passado sábado, 14 de maio, o 66.º Festival Eurovisão da Canção, realizado em Turim, Itália. A representação portuguesa, a cargo de MARO, ficou em nono lugar.

Depois da final do concurso, as canções finalistas chegaram aos tops do Spotify. Esta segunda-feira, dia 16 de maio, "saudade, saudade" conquistou o 12.º lugar no ranking Viral 50 - Global do serviço de streaming, ficando à frente de temas como "SloMo", de Chanel (Espanha) ou "In corpore sano", de Konstrakta (Sérvia).

Já “Stefania”, dos ucranianos Kalush Orchestra, garantiu a terceira posição no top do Spotify.