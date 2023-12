Depois de Frank Cho, Mike Grell, François Bouq e Jordi Lafebre, o leque de convidados para a décima edição da Comic Con Portugal continua a aumentar. Stan Sakai e Ryan Ottley são as mais recentes confirmações do evento de cultura pop que decorre na Exponor, em Matosinhos, de 21 a 24 de março de 2024.

O nipo-americano Stan Sakai ganhou destaque ao trabalhar com Stan Lee nas tiras de jornal de domingo do "Homem-Aranha", durante 25 anos. Em 1984 criou o épico "Usagi Yojimbo". A saga abrange mais de 38 volumes, foi publicada em dezoito idiomas e valeu vários prémios ao autor, incluindo doze Eisner Awards e dois Harvey Awards. Em 2021, Sakai foi incluído no Eisner Hall of Fame.

Ryan Ottley

Ryan Ottley é reconhecido pelo trabalho em "Invencível". Colaborador da série que projetou e cocriou com Robert Kirkman para a Amazon Prime Video, o norte-americano é também o artista principal de 127 edições da BD da saga de super-heróis. Ottley trabalhou ainda para a Marvel, em 20 edições de "Amazing Spider-Man", com Nick Spencer, e "Hulk", com Donny Cates. Acabou por terminou ambas as séries como argumentista e artista.

"Os grandes nomes continuam a ser anunciados e as novidades não vão parar. Mais talentos, experiências e surpresas são esperadas para a 10ª edição do maior evento ibérico de cultura pop. Os fãs podem garantir o seu bilhete no site oficial do evento", assinala ainda a organização do evento.