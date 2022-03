Segundo a promotora Everything is New, que organiza o festival, num comunicado hoje divulgado, o “artista vai atuar no dia 08 de julho no palco NOS, juntando-se aos já confirmados Metallica e Royal Blood”.

Stormzy, um dos ‘porta-vozes’ do grime, cujo álbum mais recente e o segundo da carreira, “Heavy is the Head”, data de 2019, estreou-se ao vivo em Portugal em 2018.

Para a edição deste ano do festival NOS Alive já tinham sido confirmadas as atuações de: alt-J, Caribou, Celeste, Da Weasel, Dino D’Santiago, Florence + The Machine, Fontaines D.C., Glass Animals, HAIM, Hobo Johnson and The Lovemakers, Imagine Dragons, Inhaler, Jorja Smith, Jungle, M.I.A., Mallu Magalhães, Manel Cruz, Metallica, Modest Mouse, Moses Sumney, Os Quatro e Meia, Parcels, Phoebe Bridgers, Royal Blood, Sea Girls, Seasick Steve, St. Vincent, Stromae, The Strokes, Tom Misch, Two Door Cinema Club, Parov Stelar e The War On Drugs.