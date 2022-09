Em comunicado, a promotora Música no Coração revelou que foram ainda acrescentados ao alinhamento Miami Horror, The Clockworks, TV Girl e W.H. Lung.

No mês passado, a organização anunciou as presenças de Alfie Templeman, Obongjayar, Porride Radio e They Hate Chan.

No total vão atuar 50 artistas no Super Bock em Stock, segundo a promotora Música no Coração.