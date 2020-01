No início da semana, um juiz do Tribunal de Justiça do estado brasileiro do Rio de Janeiro determinou que a Porta dos Fundos e a Netflix deixassem de exibir o especial de Natal “A Primeira Tentação de Cristo”. A decisão provisória respondia a um pedido da Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura e foi tomada pelo magistrado Benedicto Abicair.

Esta quinta-feira, dia 9 de novembro, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do juiz Dias Toffoli, derrubou a decisão provisória da Justiça do Rio de Janeiro de tirar do ar o especial de Natal da produtora Porta dos Fundos.

Para Toffoli, a sua decisão "não se trata de um descuido em relação à fé cristã (nem em relação a outras religiões ou a ausência delas)". "No entanto, não se pode supor que uma sátira tenha a capacidade de debilitar os valores da fé cristã, cuja existência remonta mais de dois mil anos e que está interiorizada na crença da maioria dos cidadãos brasileiros" acrescentou.