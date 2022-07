“É graças à qualidade que a Feira do Pinhal atingiu que uma boa parte dos presentes são expositores que nos procuram. Porque a equipa, os funcionários da autarquia são zelosos, porque Oleiros é terra acolhedora, porque o evento dá garantia de público, com os que cá moram e muitos dos que nos visitam nesta altura de férias grandes”, afirmou o presidente da Câmara de Oleiros, Fernando Marques Jorge.

A XX edição da Feira do Pinhal regressa após dois anos de interregno devido à pandemia da COVID-19 e conta com cerca de 120 expositores presentes.

“Dá-se continuidade a toda uma estratégia de apoio ao turismo e economia local. Queremos também valorizar o artesanato, os nossos artesãos e muitos dos que vêm de vários pontos do país”, salientou o autarca.

Os visitantes do certame podem este ano desfrutar dos sabores locais, tais como o tradicional cabrito estonado, as aguardentes de medronho, os licores e o vinho Callum, que já está no mercado com marca certificada.

Os grupos musicais do concelho de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, contam com um espaço próprio para as suas atuações (o Palco Raízes), situado no centro da feira.

Estão ainda asseguradas várias surpresas dentro do recinto ao longo dos dias que vão surpreender os visitantes e para os mais pequenos estão criadas várias zonas de animação infantil.

A Feira do Pinhal de 2022 volta a realizar-se no Parque de Feiras e Mercados, “com a excelência do costume”, concluiu Fernando Marques Jorge.