Os Tabanka Djaz, que divulgaram o 'gumbé', estilo musical da região de Bissau, contam editar em outubro próximo um novo EP.

A banda deu-se a conhecer em 1988, quando realizou uma digressão pelos Estados Unidos, onde gravou o primeiro álbum, “Tabanka”, saído em janeiro de 1990. O segundo álbum, “Indimigo”, saiu em 1993, ao que se seguiu, em 1996, “Sperança”, cujas vendas atingiram o Disco de Platina em Portugal,

Em 1999, depois da sua nomeação para os Prémios Ngworno África, o músico brasileiro Martinho da Vila convidou a banda a participar no seu projeto “Lusofonia”.

A banda, atualmente a residir na área de Lisboa, é composta pelo cantor e guitarrista Micas Cabral, pelo baixista Juvenal Cabral e pelo teclista Jânio Barbosa. Nas atuações em palco junta-se a secção de metais - composta por Lars Arens, no trombone, Rodrigo Bento, no saxofone, Cláudio Silva, no trompete -, e ainda Paulinho Barbosa (teclas), Cau Paris (bateria), o percussionista Kabum e a dançarina Sheila Semedo.