No dia 8, o grupo atua no Cineteatro Joaquim d’Almeida, no Montijo, no distrito de Setúbal, seguindo-se, no dia 21, o Cine-Teatro S. João, em Palmela, também no distrito setubalense, antes de atuar no dia seguinte no Municipal Joaquim Benite, em Almada.

No dia 28 de fevereiro, os TaisQuais sobem ao palco do Malaposta, em Odivelas, nos arredores de Lisboa, e no dia seguinte no Auditório Ruy de Carvalho, em Carnaxide, também na área metropolitana de Lisboa.