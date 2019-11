As notícias insólitas lideram as partilhas nas redes sociais e esta semana as imagens de um Menino Jesus gigante tornaram-se virais nas redes sociais.

Uma igreja no México revelou uma enorme estátua do Menino Jesus, que tem uma estranha semelhança com o cantor britânico Phil Collins. A obra tem 6,7 metros de altura e pesa 900 kg, um potencial novo recorde mundial para uma estátua do Menino Jesus.

A obra foi está em exposição na La EpifanÍa del Señor, no estado de Zacatecas, tendo sido feita pelo escultor Roman Salvador.

Vejas as comparações: