Depois de revelar os temas "Maré" e “I Can’t Wait”, Rodrigo Amarante editou no final da semana passada "Tango", o terceiro e último single do seu álbum "Drama". O novo disco do artista brasileiro chega a 16 de julho e dá mote à digressão que em 2022 passa por Portugal - o músico atua a 18 de abril na Casa da Música, no Porto, e sobe ao palco do Capitólio, em Lisboa, no dia seguinte.

"Quando escrevi esta música estava a projetar a ideia de um amor duradouro, em que ambos se apoiam mutuamente e se sentem seguros, e não consigo imaginar que tal seja possível sem uma boa dose de sentido de humor. Essa parece ser a única forma de superar os tempos difíceis", frisa Rodrigo Amarante em comunicado.

"A canção descreve esse amor, através de instruções de dança, súplicas, coordenação de movimentos. Quando conheci Julie e Angel e os vi dançar, senti que tinha encontrado esse amor. Quando liguei a câmara, uma lágrima rolou pelos meus olhos; finalmente a película estava a conseguir captar o que tentei escrever, um amor que pode ser testemunhado mas que as palavras e a melodia só podem sugerir", conta o brasileiro.