Conker's Bad Fur Day

Cláudia Pascoal: "Começo por instalar novamente o meu jogo de criança. Esta frase pode ser polémica, pois este não é um jogo para crianças. É um jogo para a Nintendo 64 de 2001 que apresenta violência explícita, temas sexuais, linguagem forte, humor escatológico, e inúmeras paródias cinematográficas. Adoro!"

Onde: Lançado em 2001, o jogo de ação "Conker's Bad Fur Day" está disponível para a Nintendo 64.

The Phantom Tollbooth

Cláudia Pascoal: "Ainda demorei um pouco a encontrar o nome deste filme que vi em loop, num passado distante, nas últimas horas do Cartoon Network antes de mudar para outro canal às 19h00. Um filme que guardo no quentinho do mundo do audiovisual/animação."

Onde: Disponível em DVD na Amazon (lojas britânica e americana). Filme de 1970, de Chuck Jones, maioritariamente de animação - "The Phantom Tollbooth" arranca e termina em imagem real - que conta as aventuras de Milo, um jovem que está aborrecido com a sua vida.

The Sims Bustin' Out

Cláudia Pascoal: "Não, não é aquele jogo onde se fazem casinhas e as personagens falam de maneira esquisita. Neste Sims és um alien (Spoiler) e não sabes que és um alien, e tornas-te o/a boss da cidade erigido apenas pelas tuas skills sociais e pela forma engenhosa de enganares em geral todo o mundo."

Onde: "The Sims Bustin' Out", o segundo título para consolas da série "The Sims", pode ser jogado no Game Boy Advance.

Sushi Go Round

Cláudia Pascoal: "Oh pá! Que jogo parvo. Mas a verdade é que já me acompanha desde o meu primeiro ano de faculdade e, de vez em quando, dou um saltinho e lá passo os cinco níveis que o jogo tem. Não puxa imenso por mim, mas faz-me contente, distrai-me das imperfeições da vida e recorda-me a saudade que tenho de comer sushi".

Onde: O jogo está disponível online na plataforma Miniclip.

Dr. House

Cláudia Pascoal: "Sim, já tem algum tempo, mas é das poucas séries que puxa sempre para rever as oito temporadas. Acabei ontem e não vai ser a última vez."

Onde: As oito temporadas da série protagonizada por Hugh Laurie, que interpreta o mal-humorado Dr. Gregory House, estão disponíveis no serviço de streaming Amazon Prime.

Doctor Who

Cláudia Pascoal: "Para manter a coerência dos Doutores, estou a rever novamente a série 'Doctor Who' (a partir de 2005). Já que desisti desta última e terrível temporada, estou a rever os tempos gloriosos de Peter Capaldi e de David Tennant."

Onde: Disponível em DVD e Blu-Ray. A série que narra as aventuras de um alienígena da raça dos Senhores do Tempo (Time Lords) chamado Doutor, conta com 12 temporadas.

Brooklyn Nine-Nine

Cláudia Pascoal: "Voltamos ao ano de 2020, em que está a decorrer a sétima temporada desta série genial que tem Andy Samberg como protagonista. Comédia Genial!"

Onde: As primeiras seis temporadas desta série que acompanha a vida despreocupada e desocupada do detetive do 99º distrito de Brooklyn, Jake Peralta estão disponíveis na Netflix. Já a sétima temporada pode ser acompanhada semanalmente no canal TVCine Emotion.

O Primeiro Encontro

Cláudia Pascoal: "Ponho aqui este filme, mas também está na minha própria lista. Já há algum tempo quero rever novamente este filme, mas existe sempre outro, geralmente menos bom, a passar à frente. Algo a revermos juntos."

Onde: Disponível no MEO Videoclube. O thriller de ficção científica realizado por Denis Villeneuve conta com Amy Adams, Jeremy Renner e Forest Whitaker nos principais papéis e foi nomeado para oito Óscares.

Diretos do Bruno Nogueira

Cláudia Pascoal: "Eu não queria admitir, porque tenho uma veia hipster, mas a verdade é que estes diretos se tornaram a minha companhia noturna e as atuações do Filipe Melo com o 'vai ficar tudo bem' do Bruno já é algo imprescindível."

Onde: Todos os dias, depois das 22h00, o humorista Bruno Nogueira tem feito diretos na sua conta de Instagram . As conversas contam com a participação de amigos, como Nuno Lopes, Albano Jerónimo, Filipe Melo e Nuno Markl. Em média, por minuto, mais de 50 mil pessoas acompanham os diretos.

"!"

Cláudia Pascoal: "O quê? Eu a usar esta plataforma para fazer publicidade ao meu disco de estreia - Pppfffffff- É um álbum con tanto de parvo como de introspetivo. Ouçam lá já que tão cedo não vou dar concertos."

Onde: O álbum de Cláudia Pascoal está disponível em todos os serviços de streaming de música. O disco de estreia da cantora está também à venda nas lojas em formato físico.