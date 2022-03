O baterista dos Foo Fighters Taylor Hawkins, de 50 anos, morreu na sexta-feira à noite em Bogotá, onde a banda de rock alternativo norte-americana ia atuar no festival Estéreo Picnic, anunciou o grupo.

"A família Foo Fighters está devastada pelo trágico e prematuro desaparecimento do nosso querido Taylor Hawkins. O seu espírito musical e risos contagiantes viverão para sempre connosco", escreveu a banda, na rede social Twitter.

"Os nossos corações estão com a mulher, filhos e família", acrescentou a banda, pedindo que a privacidade da família fosse respeitada.

De acordo com meios de comunicação social locais, o músico, que integrou a banda em 1997, foi encontrado morto no quarto do hotel onde a banda está hospedada em Bogotá.

O grupo era um dos destaques do festival, com atuação marcada para sexta-feira à noite, tendo a morte de Hawkins sido anunciada uma hora antes de subirem ao palco.

O baterista cresceu em Laguna Beach, na Califórnia, onde começou a estudar música.

Hawkins ganhou reconhecimento inicial como baterista de Alanis Morissette na digressão de apresentação do álbum "Jagged Little Pill".

Em 1997, depois do baterista original dos Foo Fighters ter deixado a banda, Hawkins junta-se ao grupo, onde ficou até hoje.

Para além do trabalho com os Foo Fighters, Taylor Hawkins teve várias outras colaborações com bandas e músicos ao longo dos anos e lançou também discos a solo depois de 2006.

Em 2001, o músico teve uma overdose de heroína e esteve em coma por duas semanas mas acabou por recuperar daquilo que disse na altura ter-se tratado de "um acidente".

O músico era casado e tinha três filhos.

As reações à morte do músico

Com a notícia da morte, rapidamente começaram a surgir reações de várias figuras ligadas à música e ao entretenimento.

Miley Cyrus, uma confessa fã dos Foo Fighters, partilhou no Instagram uma foto com Taylor Hawkins e escreveu "é assim que me vou sempre lembrar de ti", acrescentando que o seu próximo concerto será dedicado ao baterista.

Slash, dos Guns N' Roses disse que notícia da morte o deixou "destroçado" e confessou não ter "palavras para descrever os seus sentimentos".

Também Tom Morello, Dos Rage Against The Machine, partilhou uma foto com o músico e escreveu "descansa em paz, meu amigo".

Ozzy Osbourne disse que Hawkins era "verdadeiramente uma ótima pessoa e um músico incrível".

Billy Idol, Ringo Starr, Gene Simmons, dos Kiss, ou Finneas O' Connel foram outros dos nomes a lamentar a morte de Taylor Hawkins.