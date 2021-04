Taylor Swift revelou nas suas redes sociais o alinhamento completo de "Fearless (Taylor’s Version)", uma nova versão do seu segundo álbum de estúdio - a artista está a gravar novamente os seus discos devido ao desentendimento com Scooter Braun.

O álbum chega às lojas e aos serviços de streaming na sexta-feira, dia 9 de abril. Para antecipar o lançamento, a artista norte-americana revelou esta quarta-feira, dia 7, o tema “Mr. Perfectly Fine (From The Vault)" - veja aqui o vídeo.

Anteriormente, Taylor Swift já tinha partilhado com os fãs as novas versões de “Love Story (Taylor’s Version)” e “You All Over Me (From The Vault)”, com a participação da cantora Maren Morris.

Além das 20 faixas originalmente incluídas no álbum "Fearless", de 2008 - que inclui os sucessos "You Belong With Me" e "Fifteen" -, a artista acrescentou canções "nunca antes lançadas" nesta nova versão do álbum.

No verão de 2019, a estrela começou uma batalha pública com o magnata da indústria Scooter Braun depois de a sua empresa ter adquirido a ex-editora de Swift, dando ao novo dono uma participação maioritária nos 'masters' dos seus primeiros seis álbuns.

A disputa, aliada à determinação da cantora em regravar esses discos, abriu uma discussão sobre quem é o dono da obra de um artista, bem como as condições em que jovens talentos assinam os seus contratos.

A etiqueta Big Machine de Nashville lançou "Fearless" em 2008, um primeiro grande sucesso que combinou pop e country e que renderia a Swift quatro Grammys, incluindo Melhor Álbum do Ano. O disco vendeu mais de 10 milhões de cópias nos Estados Unidos.

Pouco antes da disputa entre Swift e Braun se tornar pública, a estrela assinou um novo contrato com o grupo Universal Music que lhe deu o controlo das suas canções a partir de então.

O alinhamento de “Fearless (Taylor’s Version)”:

1. “Fearless (Taylor’s Version) ”

2. “Fifteen (Taylor’s Version) ”

3. “Love Story (Taylor’s Version) ”

4. “Hey Stephen (Taylor’s Version) ”

5. “White Horse (Taylor’s Version) ”

6. “You Belong With Me (Taylor’s Version) ”

7. “Breathe (feat. Colbie Caillat) (Taylor’s Version) ”

8. “Tell Me Why (Taylor’s Version) ”

9. “You’re Not Sorry (Taylor’s Version) ”

10. “The Way I Loved You (Taylor’s Version) ”

11. “Forever & Always (Taylor’s Version) ”

12. “The Best Day (Taylor’s Version) ”

13. “Change (Taylor’s Version) ”

14. “Jump Then Fall (Taylor’s Version) ”

15. “Untouchable (Taylor’s Version) ”

16. “Forever & Always (Piano Version) (Taylor’s Version) ”

17. “Come In With The Rain (Taylor’s Version) ”

18. “Superstar (Taylor’s Version) ”

19. “The Other Side Of The Door (Taylor’s Version) ”

20. “Today Was A Fairytale (Taylor’s Version) ”

21. “You All Over Me (feat. Maren Morris) (From The Vault) ”

22. “Mr. Perfectly Fine (From The Vault) ”

23. “We Were Happy (From The Vault) ”

24. “That’s When (feat. Keith Urban) (From The Vault) ”

25. “Don’t You (From The Vault) ”

26. “Bye Bye Baby (From The Vault) ”

27. Tema bónus – “Love Story (Taylor’s Version) – Elvira Remix”