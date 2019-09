Na apresentação da programação para o arranque da temporada 2019/2020, a companhia O Teatrão anunciou hoje a nova produção, feita em conjunto com O Bando, que vai ser apresentada em Palmela, entre 24 de outubro e 10 de novembro, e que estará depois em Coimbra, entre 28 de novembro e 28 de dezembro, na Oficina Municipal do Teatro.

A peça "Filho?" é "uma interrogação teatral para todas as idades", tendo como lugar "uma casa desenhada à mão por Fazal, Aminah e Badini, uma família de sobreviventes numa cidade ocupada pelas dúvidas que se ouvem ao longe", lê-se no documento relativo à programação do Teatrão até dezembro.

Neste espetáculo, as crianças são recrutadas "para a única batalha que vale a pena: a guerra das perguntas".

“‘Filho?’ é também um olhar sobre os filhos que somos e que temos, filhos que vemos e sentimos, filhos que ganhamos e perdemos, filhos que adotamos e abandonamos, filhos porque sofremos e por quem vivemos".

A nova temporada da companhia de Coimbra arranca com a apresentação da peça "Ala dos Criados", em Viana do Castelo, no Teatro Sá de Miranda.

Na Oficina Municipal do Teatro (OMT), sede do grupo, haverá reposição de "Richard's", adaptação do "Ricardo III", de Shakespeare, entre 18 de setembro e 6 de outubro, o acolhimento de "À procura de Beckett ou Quaquaquaqua", do dramaturgo Jorge Louraço Figueira, a 19 de outubro, bem como da companhia de Joane Teatro da Didascália, entre 16 e 17 de novembro.

Entre 1 e 3 de novembro, a companhia de Coimbra terá a primeira edição da mostra de teatro amador do Baixo Mondego, intitulada "Aluvião", onde também será lançado o programa de apoio e acompanhamento de O Teatrão "Amadores do Coração", procurando reunir as estruturas da região e discutir "o teatro que se faz e se quer fazer".

Na programação musical, a OMT recebe concertos de Ivy, Allonesong, Cave Story McKinley James, Tape Junk, Drastiks e Wakadelics.