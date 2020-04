Passível de ser vista até dia 15, a peça tem encenação do diretor do Teatro Aberto, João Lourenço.

João Lourenço e Vera San Payo de Lemos escreveram um guião para o filme que foi rodado e realizado ao mesmo tempo em que decorreram os ensaios no palco. No cenário eram projetadas outras histórias que se juntaram àquela que se conta ao vivo no palco, refere a nota, acrescentado que no registo que é mostrado esta semana há, em simultâneo, uma peça de teatro e um filme numa simbiose que resultou neste espetáculo.

“Noite Viva” estreou no Teatro Aberto em dezembro de 2017, no mesmo local onde se estreou a primeira peça do autor irlandês em Portugal, “Água Salgada” (1997).

A peça pode ser vista aqui.