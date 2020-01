Na área da música, o TAGV acolhe um concerto de lançamento do álbum "Reflexo", dos Cordis, a 31 de janeiro, outro dos Capitão Fausto, a 7 de fevereiro, e, a 20 de março, espetáculo dos Mão Morta, que dedicam a primeira parte do concerto ao novo álbum "No fim era o frio", informou a instituição, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

No teatro, a 24 de janeiro, o espaço recebe o espetáculo "Little B", da companhia do Porto Visões Úteis, e, a 14 de fevereiro, a peça da companhia Hotel Europa "Os filhos do colonialismo", criação de André Amálio, que "investiga a relação que as gerações pós-25 de Abril têm com o colonialismo português e as memórias que lhes foram transmitidas desses tempos".

No Dia Mundial do Teatro, 27 de março, haverá também a apresentação do espetáculo "O Que Veem as Nuvens", do encenador Ricardo Vaz Trindade.