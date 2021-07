As restrições relacionadas com a covid-19 limitam a festa do TAP, lamenta o presidente da direção e ator, Humberto Pinto, sobretudo “o tradicional almoço de aniversário, que se realiza de cinco em cinco anos”, com atuais e antigos elementos.

Nas redes sociais haverá memórias deste quase meio século da companhia de teatro de Pombal, mas a partir de quinta-feira a comemoração ganha forma numa conversa sobre teatro e na apresentação de duas peças, no fim de semana.

“Apesar da pandemia, estamos satisfeitos por continuar a trabalhar, apresentando novas criações, todos os anos, e, também, mostrando o trabalho de diversos agentes culturais no nosso concelho, nomeadamente no Encontro de Teatro e no Festival de Teatro de Pombal”, conta à agência Lusa Humberto Pinto, num balanço sobre os 45 anos de atividade.

As atuais limitações não esmorecem a energia do TAP, que pretende “manter o trabalho com os melhores encenadores de Portugal” e “levar o nome de Pombal de norte a sul do país, não esquecendo as ilhas”.

Em outubro está prevista uma viagem até à Madeira, para apresentação de um espetáculo e, até lá, o TAP conta estrear uma nova peça, com o título provisório “Contos da Aldeia”, “um espetáculo a partir dos contos tradicionais portugueses - com especial foco na recolha feita por Teófilo de Braga - com encenação de Ángel Fragua”, adianta o responsável. A estreia está prevista para o dia 25 de setembro, no Teatro-Cine de Pombal.

A companhia colabora atualmente também com o grupo “O Nariz” no espetáculo “O Rei que nunca foi Rei”, a revelar no final de julho no Castelo de Leiria.

Em paralelo decorre até 18 de julho mais uma edição do Festival de Teatro de Pombal, coordenado pelo TAP, que assume o evento como “mais uma forma de lutarmos contra a pandemia”.

“Depois do cancelamento de mais de metade dos espetáculos em 2020 e do adiamento em março de 2021, é uma marca que queremos deixar. Estamos aqui para continuar a levar cultura a todos os pombalenses e a lutar para que, no próximo ano, o festival chegue a mais pessoas e que volte a acontecer, em segurança, nas freguesias do concelho de Pombal”, afirma Humberto Pinto.

Esta quinta-feira, o aniversário inspira uma conversa sobre “O processo da cena – A Construção do texto teatral”, com os escritores Afonso Cruz e Paulo Moreiras e o encenador e ator Rui M. Silva, na praça em frente ao Teatro-Cine de Pombal, às 21:30.

Sexta-feira, também às 21:30, sobe ao palco desta sala de espetáculos “A equipa”, criação e interpretação de Rui M. Silva a partir de texto original de Afonso Cruz.

No domingo, é o próprio TAP que entra em cena para levar ao Teatro-Cine o espetáculo “O Banquete”, com encenação de António Oliveira e Julieta Rodrigues, às 21:30.