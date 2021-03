"Com o assinalar do aniversário, o Teatro Aveirense anuncia ainda o seu regresso para setembro, altura em que terá uma nova identidade gráfica e novas ferramentas de comunicação, assim como uma exposição e um livro que têm como objetivo mostrar este teatro de forma inédita", refere uma nota camarária.

A Câmara decidiu antecipar o início das obras de renovação do Teatro Aveirense, que deveriam começar apenas em julho, devido à evolução da pandemia da COVID-19, que determinou o encerramento daquela sala de espetáculos.

A empreitada representa um investimento da Câmara de Aveiro de cerca de 1,5 milhões de euros, que visa “intervir de forma generalizada na conservação das infraestruturas, equipamentos e organização funcional”.

O Teatro Aveirense assinala esta sexta-feira 140 anos com o lançamento de cinco vídeos criados com vários membros da comunidade artística e criativa de Aveiro. O primeiro destes vídeos já está disponível do canal de 'YouTube' do Teatro Aveirense e os restantes serão lançados nos dias seguintes.

Realizados por Nuno Barbosa, estes vídeos, de curta duração, contam com as atuações de Lara Pereira, mema., Nico Pires e Teresa Queirós, com um texto original de Bruno dos Reis.

“As filmagens aconteceram no topo do Teatro Aveirense, beneficiando da luz e cenário que este espaço proporciona, numa alusão ao seu envolvimento com a cidade, a região e o mundo”, refere a mesma nota.

Haverá ainda uma programação para celebrar os 140 anos, com eventos nas diversas áreas artísticas que têm feito parte da história do Teatro Aveirense, que será revelada em data a anunciar.