A trama da peça assenta também as irmãs de Brilhantina - Angelina e Diamantina - que todas as noites gozavam com Brilhantina. Mas como esta é "corajosa, decidida e lutadora" vai acabar por acreditar em si, sobretudo quando o anjo Gabriel, que anda a procura de uma estrela com verdadeiro brilho interior, a encontra e a escolhe para ser a estrela do Natal, refere uma nota do Teatro Bocage.

Direcionada para crianças com mais de 3 anos, a peça tem texto de Leone de Lacerda, encenação de Gonçalo Cabral, que também interpreta, com Miguel Miguéis e Susana Mendonça.

No dia 19, às 10h30, o espetáculo é representado na Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva, na Ericeira.