Escrita e publicada em 1894, a adaptação desta peça do autor de “Casa de Bonecas” tem encenação e direção artística de Martim Mesquita Guimarães, e resulta do projeto de Mestrado em Teatro do criador, lê-se na página do Teatro da Garagem, na Internet.

Interpretado por Carla Madeira, Cláudia Flores, David Oliveira, Eduardo Aguilar, Pedro Jesus e Sofia Figueiredo, “O Pequeno Eyolf” pode ser visto de quarta a sexta-feira, às 19h00, e, ao sábado, às 1h:00.