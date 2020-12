“Teatro (In)Completo – Volume I” dá início ao projeto editorial com que o Teatro da Garagem pretende editar as obras que o seu diretor artístico escreveu para a companhia, disse à Lusa fonte do teatro.

“Pequeno Areal Junto à Falésia, Com Cravos Parece-me!” (1990), “O Dia Do Quarteto” (1991), “Vesúvio” (1991), “A Cidade de Fausto” (1992) e “D. João” (1993) são as peças que integram a obra.

Ao longo de mais de 30 anos de criação ininterrupta, o Teatro da Garagem continua a levar à cena os textos do autor, numa parceria entre escrita e encenação de que não pode dissociar-se a escrita de Carlos J. Pessoa, acrescentou a companhia.

A “ideia de uma escrita com reticências para o palco, uma escrita incompleta, que se assume assim, decorre dessa ética indissociável da estética, como se o palco fosse a moldura passível de julgar as palavras”, sublinhou o diretor artístico da companhia.

A publicação de todas as peças de teatro levadas a cena pelo Teatro da Garagem constitui um “momento relevante na documentação e memória de uma prática pioneira, no contexto teatral português”, conclui o grupo com sede naquela sala da Costa do Castelo.

“Teatro (In)Completo – Volume I” integra a coleção de teatro da editora Companhia das Ilhas e estará disponível nas livrarias no final do mês deste mês.

“Três Textos Excêntricos”, editado em 2018, é outra das obras de Carlos J. Pessoa com peças que escreveu e encenou para a companhia que dirige.