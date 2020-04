“Sem o trabalho de palco” uma companhia de teatro é como “um peixe sem água para viver”, disse à agência Lusa o encenador do Teatro da Rainha, Fernando Mora Ramos, considerando “a adaptação à cultura online uma falsa solução”.

“Não existe teatro online, não há adaptação possível”, vincou o encenador da companhia das Caldas da Rainha sublinhando que o teatro “vive da comunidade e faz-se em presença desta”, sendo uma arte que “necessita desse espaço de socialização em assembleia”.

Longe dos palcos devido às medidas de isolamento social, a companhia enfrenta a crise da COVID-19 usando “o arquivo para falar do que foi feito e do que está em projeto”, numa exposição comemorativa dos 35 anos do Teatro da Rainha.

No site e nas redes da companhia vão sendo revelados compositores e bandas sonoras, material fotográfico e os trabalhos de som e desenho sonoro ligadas ao trabalho desenvolvido nas últimas três décadas.

O teatro não pode ser feito “em teletrabalho” e afastada do palco e do público a companhia enfrenta “os problemas de uma economia específica”, de quem conta com jovens atores contratados para determinadas produções.