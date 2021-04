As salas de espetáculos tiveram de programar os eventos presenciais para as 19h30, um horário também implementado no final de 2020 e com uma resposta “variável do público”, já que é uma hora “mais difícil para quem filhos em idade escolar”, disse à Lusa o diretor do TMF, Gil Silva.

“Estamos expectantes para perceber qual será a dinâmica e a adesão do público aos eventos, mas esperançosos que vá correr bem e que possamos dar continuidade às ações culturais em segurança”, adiantou.

Depois de ter encerrado a 14 de janeiro, a sala farense reabre ao público a 19 de abril, mas até dia 24 mantém a exibição gratuita, às 21h30, no Youtube e Facebook do TMF de vários concertos do 2.º ciclo do Bandas ao Figuras, criado no âmbito das “medidas extraordinárias de apoio ao setor cultural regional durante o confinamento” pelo município de Faro, pode ler-se no comunicado.

Esta terça-feira, os farenses Mundopardo apresentam o seu pop-rock, na quinta-feira é a vez de Accurate Void e no dia 10 de abril cabe à banda farense M.E.D.O. representar o punk-hardcore da região.

A 13 de abril apresenta-se Fad Nu, enquanto no dia 15 é a vez encontro artístico entre os géneros musicais tradicionais brasileiros e portugueses dos Orfélia e a 17 de abril Yuca explora “sonoridades exóticas”.

No dia 20, já com o Teatro das Figuras “de portas abertas”, o 2.º ciclo do Bandas ao Figuras continua ‘online’ com o metal dos Inhuman e encerra a 24 de abril com o “jazz, funk, soul, rock, afro-beat” dos Plasticine.

Para 21 de abril, às 18h30, está marcada a inauguração da exposição “Símbolos Pandémicos”, no ‘foyer’ do teatro, um núcleo de 15 pinturas e duas esculturas da autoria de BASAP (Fábio Alexandre), numa proposta de “reflexão sobre a pandemia”, resultado da residência do Ciclo Emergente do Teatro das Figuras.

No dia seguinte, a compositora e letrista algarvia Viviane sobe ao palco do TMF para o primeiro espetáculo com público e para estrear as canções do seu novo álbum de originais, num concerto que irá cumprir “todas as regras estabelecidas pela DGS”.

O ciclo de palestras “Vidas com Arte” convida, a 28 de abril, às 21h30, Paula Varanda, ex-diretora-geral das Artes e atual investigadora do Instituto de História da Arte em Lisboa, para dar falar do seu percurso artístico e criativo num ciclo transmitido ‘online’ e em direto no canal de Youtube do TMF.

O Dia Mundial da Dança é celebrado a 29 de abril com o espetáculo “Borderline”, da companhia francesa Wang Ramirez, numa coreografia de Sébastien Ramirez e Honji Wang, no que é apresentado como uma “metáfora sobre as relações humanas”.

A programação do mês termina com a comemoração do Dia Internacional do Jazz, a 30 de abril, com o concerto “Orquestra de Jazz do Algarve invites the ladies”, que junta os músicos algarvios a quatro vozes femininas, novos valores e artistas consagradas.

Os bilhetes para os espetáculos podem ser adquiridos na bilheteira do TMF ou na plataforma BOL.