"Desenvolvido na técnica do 'clown' moderno, o 'clown' de teatro, o espetáculo procura através da ingenuidade, espontaneidade e imaginação, equacionar as inquietações do público contemporâneo de todas as idades, devolvendo-lhe o desejo de sonhar e inventar histórias através do jogo cénico inscrito na representação burlesca dos personagens desses contos universais", lê-se na apresentação da peça.

O espetáculo conta com interpretação de Bibi Gomes, Fernando Jorge Lopes e Rui Cerveira, e direção artística do belga Joseph Collard, que durante anos fez parte da companhia Cirque do Soleil.

Os figurinos são de Arminda Moisés Coelho e, o cenário, de Daniel Verdades. O desenho de luz e a direção técnica são de Celestino Verdades.