"A equipa do TMG está continuamente a trabalhar para implementar novas dinâmicas de trabalho e de relação com o público. É importante que este público não perca a relação com o TMG e que vá acompanhando as novidades. E estas novidades, nesta fase, passam pela gestão de conteúdos culturais nas redes sociais (Facebook, Instagram e site)", disse hoje à agência Lusa o vereador do pelouro da Cultura na Câmara da Guarda, Victor Amaral.

Em entrevista por escrito à Lusa sobre a situação no complexo cultural da cidade, o autarca adianta que até final do mês "vai ser implementado um plano de ação com diferentes iniciativas e com publicações que vão assinalar os 15 anos do TMG", bastando que o público "esteja atento às redes sociais".

"Outro projeto estruturante neste período será o lançamento do projeto TMG360, que representa uma visita virtual ao TMG em 360 graus (espaços públicos e de bastidores), com conteúdos multimédia interativos para exploração livre do público", disse.