A programação inclui eventos promovidos nos meses de abril, maio e junho pelo Teatro Municipal da Guarda (TMG), o Museu da Guarda (MG) e a Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL).

De destacar, designadamente, ações no âmbito do centenário do nascimento de Eduardo Lourenço e das comemorações do 25 de Abril e o Salão do Livro, o 19.º aniversário do TMG e a 8.ª edição do Simpósio Internacional de Arte Contemporânea.

A vice-presidente da Câmara Municipal da Guarda, Amélia Fernandes, considerou, durante a apresentação da Agenda Cultural, que a programação vai de encontro ao compromisso da autarquia em apresentar um programa diversificado para chegar a todos os públicos.

No próximo trimestre, o TMG vai promover 52 atividades, com destaque para as iniciativas na área da música (22), teatro (13), dança (cinco) e cinema (quatro) e ainda ópera, circo e artes plásticas, refere Carla Morgado, responsável pela programação do equipamento.

Na programação do TMG realce para eventos como os relacionados com as celebrações de Abril, como o concerto “Canto do Livre”, pelo Grupo Coral de Maçainhas (9 de abril), o espetáculo de dança “As Palavras Não Ditas” (dia 13) e “Abril na Voz das Crianças” pelo Outeiro de São Miguel (dia 19).

O Festival Termómetro de Fernando Alvim, regressa à Guarda no dia 6 de abril e, no dia 18, a CiM – Companhia de Dança apresenta o espetáculo RH com utentes da CERCIG, após residência artística. A cantora galega Uxía atua no dia 20 de abril e, no 25, o concerto de Luís Represas assinala a dupla comemoração dos 50 anos do 25 de Abril e o 19.º aniversário do TMG.

No dia 1 de maio, haverá antestreia da ópera “Felizmente há Luar”, pela Orquestra Filarmónica Portuguesa, e, no dia 9 de maio, será a vez do espetáculo de teatro e dança “Mãe”, pela companhia Mochos no Telhado.

Nos dias 17 e 18 de maio, o TMG recebe a coprodução com a ACERT “25 de Abril, A Divina Surpresa”, espetáculo para comemorar em simultâneo os 50 anos do 25 de Abril e o Centenário do Nascimento de Eduardo Lourenço.

Na programação do Museu da Guarda referência para várias exposições neste espaço e nas freguesias do concelho, oficinas e visitas encenadas, projetos que, de acordo com Salete Pinto, do MG, pretendem “aproximar e fidelizar o público ao Museu”.

A responsável destacou a 8.ª edição do Simpósio Internacional de Arte Contemporânea, entre 12 e 20 de junho, sob o mote de “Aquela manhã clara e limpa”, poema de Sophia de Mello Breyner Andresen.

A programação da BMEL dá continuidade à sua programação, dirigida a vários públicos, como 48 iniciativas, “com o objetivo de promover o livro e a leitura”, sublinhou Marta Costa, da Biblioteca.

A exposição “Voz do Silêncio - Prisões Políticas Portuguesas”, a 5 de abril, e a leitura encenada “Era Uma Vez Um Cravo Pela Plataforma 285”, no dia 9 abril, destinada a crianças dos 6 aos 12 anos, integram igualmente a programação da BMEL.

No dia 23 de abril, a Associação Calafrio realiza um espetáculo com base na atuação da Censura e entre os dias 23 e 29 haverá “Leituras Censuradas” (Os Livros que não podiam ser lidos).

A segunda edição do Salão do Livro da Guarda: Guarda-Livros terá lugar de 17 a 26 de maio, na Alameda de Santo André, na Guarda, enquanto a 20.ª edição do Prémio Eduardo Lourenço, promovido pelo Centro de Estudos Ibéricos, está agendado para o dia 23 de maio.