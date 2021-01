Com todas as atividades presenciais suspensas desde o passado dia 14, o Teatro Municipal do Porto (TMP) intensifica a estratégia revelada no início da temporada 2020/2021, apresentando parte da programação delineada para os meses de janeiro e fevereiro em ambiente exclusivamente digital.

Entre sexta-feira e domingo, será exibido um vídeo que documenta o processo de criação de "Estreito/Estrecho", um projeto que junta a mais antiga companhia portuguesa de teatro, independente, o Teatro Experimental do Porto (TEP), e a companhia chilena Teatro La Maria.

O vídeo estará disponível gratuitamente, durante este período, no site do TMP.

No domingo, realizar-se-á uma conversa online com os artistas, aberta à participação do público, com transmissão no Zoom e nas páginas de Facebook do TMP e das duas companhias.

Os interessados têm, contudo, de se inscrever previamente, enviando email para: paralelo.tmp@agoraporto.pt.

O regresso do ciclo literário "Quintas de Leitura" acontecerá a 11 de fevereiro, no palco digital do TMP.

A sessão intitula-se “O astronauta casou-se por lá”, e tem por objetivo celebrar a obra de dois poetas da cidade do Porto, Filipa Leal e João Habitualmente.

Haverá ainda um número de circo contemporâneo, de Daniel Seabra e Margarida Monteny, e dois momentos musicais, com assinatura dos Lavoisier e Cachupa Psicadélica.

O espetáculo estreia-se a 11 de fevereiro, a partir das 22h00, e ficará disponível online, na Bilheteira Online (BOL), até 14 de fevereiro, mediante a aquisição de um ingresso com o custo de 4,50 euros.

A programação do TMP conta também com o concerto dos Conferência Inferno, trio portuense formado por Francisco Lima, Raúl Mendiratta e José Miguel Silva, que acaba de lançar o álbum de estreia, “Ata Saturna”.

Deste projeto, integrado no ciclo Understage e em coprodução com a editora Lovers & Lollypops, espera-se música eletrónica com ritmos de “kraut, darkwave e punk”.

O concerto está marcado para 19 de fevereiro, fica disponível 48 horas e, para ele, também será necessário adquirir ingresso.

A 25 de fevereiro, destaque para “F…”, a mais recente criação da companhia de teatro Estrutura, para o palco 'online' do TMP.

O espetáculo junta as criadoras Cátia Pinheiro, Patrícia da Silva e Paula Sá Nogueira, num exercício que, a partir dos seus corpos, atravessa várias ideias de feminismo.

Prevista para ser apresentada em formato misto (em sala e online), a peça foi adaptada e transformada num objeto artístico digital.

O espetáculo estará disponível na sala virtual do TMP, na BOL, de 25 a 28 de fevereiro.

O programa "Dançar em Tempo de Guerra", da Companhia Nacional de Bailado (CNB) — que reúne duas obras criadas nos anos 1930, “A Mesa Verde” (1932) e “Chronicle” (1936) —, cuja apresentação estava prevista para 19 e 20 de fevereiro, deverá agora realizar-se nos dias 28 e 29 maio, no Teatro Rivoli, no Porto.

A realização do programa "Primeira Vez", composto por duas criações de Marco da Silva Ferreira e Filipe de Portugal, para a CNB, também será recalendarizada, com datas a anunciar brevemente.

Quanto a “The show must go on”, do coreógrafo francês Jérôme Bel, contará com duas novas datas: a 3 e 4 de junho, no Rivoli. Estreado há vinte anos, trata-se de uma coapresentação do TMP, do Teatro Viriato, em Viseu, onde pode ser visto a 29 de maio, e da Culturgest, em Lisboa, onde estará de 16 a 19 de junho.