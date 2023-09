A programação divulgada coincide com o último semestre do contrato da produtora Minutos Redondos com a Câmara de Odivelas, para a gestão cultural do Centro da Malaposta, que se iniciou a 1 de março de 2019 e se prolonga até abril do próximo ano.

Fazendo um balanço da sua gestão à frente d’A Malaposta, a Minutos Redondos afirma que fez deste “um lugar partilhado por todos os artistas, equipas, mas sobretudo pelo público, que pôde encontrar uma oferta cultural eclética e diversificada”. Segundo a produtora, passaram por este espaço mais de 500 artistas.

Quanto à programação prevista até ao final do ano, hoje estreia-se a peça “Ilusionistas”, com encenação de Sofia Pessoa Pádua, a partir de “Il.lusionistes”, de Lluisa Cunillé.

A peça, com interpretações de Mafalda Evaristo, Nuno Moutinho e Sofia Pessoa Pádua, vai estar em cena até domingo.

No próximo sábado, às 21h00, atua o quarteto Al-jiçç, que “equaciona o jazz com as músicas de raiz mediterrânica, em composições originais onde recorrem a escalas árabes, judias e ciganas”, refere em comunicado A Malaposta. O quarteto é formado por Nuno Damião (guitarras, teclados e composição), Gonçalo Lopes (clarinete baixo e soprano), Ricardo Freitas (baixo) e Jorge Trigo (bateria e percussões).

O ciclo “A Arte no Cinema”, com curadoria do compositor Filipe Raposo, realiza-se de 12 a 17 de dezembro. Serão exibidos os títulos ““O Homem da Câmara de Filmar” (1929), de Dziga Vertov, “2001: Odisseia no espaço” (1968), de Stanley Kubrick, “8½” (1963), de Federico Fellini, ou “Lisbon Story” (1994), de Wim Wenders, entre outros.

Em novembro, sobe à cena “A Quinta dos Animais”, de Tonan Quito, a partir do romance homónimo de George Orwell.

Em dezembro está em cartaz, de 7 a 10, “Que Grande Estrondo”, uma criação e animação ao vivo de João Fazenda, com interpretação de Bruno Humberto e Philippe Lenzini, que assina a criação musical.

Também para o público infantil, a radialista Sandy Gageiro vai orientar duas oficinas, “Antenas no Ar” e “Sonofonia”.

A programação está disponível em www.malaposta.pt.