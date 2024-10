O Jeffery Davis Quartet sobe ao palco do CCC esta quinta-feira, dia 10 de outubro. O quarteto é composto por Jeffery Davis (no vibrafone), José Soares (no saxofone), Demian Cabaud (no contrabaixo) e Marcos Cavaleiro (na bateria). Uma «oportunidade para apreciar a coerência, o nível artístico da obra e a sonoridade única alimentada pelo vibrafone de Jeffery».

Riff Out Sexteto é a banda que se segue, com espetáculo agendado para o dia 11 de outubro. O projeto irá apresentar o seu mais recente trabalho discográfico, liderado por Sérgio Pelágio, aos quais se junta Mário Franco, Alexandre Frazão, Iúri Oliveira e dois novos valores do jazz nacional Tomás Marques e Filipa Franco.

No sábado, dia 12 de outubro, a Orquestra de Jazz do Hot Clube conta com a participação especial de c, para apresentar a peça "Black, Brown and Beige", composição de Duke Ellington, escrita em 1943.

No dia 8 de novembro, os Dias do Jazz acolhem o concerto especial da cantora portuguesa com raízes germânicas Sofia Hoffmann, em formato quinteto. No dia seguinte, a 9 de novembro, e a fechar a programação, sobe ao palco do CCC a cantora, compositora e produtora China Moses.

Os bilhetes, à venda nos locais habituais, custam 12,50 euros. Existe ainda a opção de livre-trânsito, válido para os cinco concertos, por 45 euros.