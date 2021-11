A companhia Formiga Atómica estreia no LU.C.A "O Estado do Mundo (Quando acordas)", com sessões para escolas e famílias entre 11 e 28 de novembro. O espetáculo, escrito por Inês Barahona e Miguel Fragata, coloca em cena a "relação causa-efeito entre pequenos gestos do quotidiano e grandes consequências ambientais".

"Em cena, apenas um intérprete e uma panóplia de utensílios domésticos, retrato das nossas vidas, onde o consumo ocupa um lugar incontornável. O 'Estado do Mundo (Quando acordas)' sublinha uma ideia de paradoxo, entre o que defendemos a respeito deste tema e a nossa incapacidade de abdicar de alguns comportamentos. Ao mesmo tempo que reflecte sobre esta pergunta: como criar um espetáculo profundamente ecológico?", adianta a promotora em comunicado.

A Formiga Atómica preparou ainda uma série online. "Isto não é uma brincadeira" centra-se na crise climática e conta com oito episódios. "Criada como um convite para crescer em ativismo enquanto se decresce em consumismo, a série vai incluir conversas com especialistas e tutoriais para preparar refeições sem desperdício ou para fazer bombas de sementes, tudo condensado em vídeos curtos, publicados a partir de 10 de novembro nas redes sociais do LU.CA", adianta a companhia.

A temática da sustentabilidade vai estar também em destaque nas sessões de cinema "O Mundo que Queremos", comissariado por Sandra C Ramos, professora na Licenciatura de Animação Digital da Universidade Lusófona, nos dias 6 e 7 de novembro.