O musical “Cats” vai estar em cena no Campo Pequeno, em Lisboa, de 14 a 19 de fevereiro do próximo ano, e na Super Bock Arena, no Porto, de 22 a 26 de fevereiro de 2023, anunciou na quinta-feira a produtora Uau.

O musical de Andrew Lloyd Webber, é uma adaptação do livro “Old Possum’s Book of Practical Cats” (1939), de T.S. Eliot, que se estreou no West End, em Londres, em 1981, onde esteve em cena durante 21 anos. Em 1982 subiu à cena na Broadway, em Nova Iorque, onde se manteve em cartaz durante 18 anos. A nova digressão europeia de "Cats" vai passar por oito países e terminará em Portugal, assinalando o 41.º aniversário do musical, com um elenco constituído por 29 artistas, entre os quais, Jacinta Whyte, Martin Callahgan e Russell Dickson. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram