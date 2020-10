Em comunicado enviado à agência Lusa, a Terceira Pessoa informa que além da inauguração da nova exposição de fotografia, vai lançar três livros de fotografia e ensaio.

"Estes objetos artísticos de fotografia e ensaio foram criados no contexto do projeto pluridisciplinar "Rastro, Margem, Clarão", que envolve criadores em artes performativas, artes visuais e ensaio teórico em torno do universo da escrita de Rui Nunes", explicam, os diretores artísticos da estrutura, Nuno Leão e Ana Gil.

Ao longo do projeto, foram criadas três performances, três livros de fotografia e ensaio, e a exposição coletiva de fotografia, que vão resultar em várias apresentações, por todo o país, começando, no dia 6 de novembro, em Castelo Branco, na Casa Amarela - Galeria Municipal.

A exposição apresenta os trabalhos fotográficos criados por Rui Dias Monteiro, Susana Paiva e Valter Vinagre.

No decurso do "Rastro, Margem, Clarão", cada fotógrafo trabalhou com um ensaísta, resultando destas colaborações uma coleção composta por três livros: "Basta que um pássaro voe", de Rui Dias Monteiro e Vítor Ferreira; "Na imprecisa visão do vento", de Susana Paiva e Diogo Martins e "Boca", de Valter Vinagre e Eunice Ribeiro.

O projeto contou com uma equipa pluridisciplinar composta por Ana Gil e Nuno Leão; Maria Fonseca e Miguel Moreira; Filipa Matta e Óscar Silva (performance) e Rui Dias Monteiro e Vítor Ferreira; Susana Paiva e Diogo Martins; Valter Vinagre e Eunice Ribeiro (fotografia e ensaio).