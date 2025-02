No "The Emergente Show", talk show ao vivo apresentado por Tiago David no Emergente Centro Cultural, em Marco de Canaveses, os Marotos da Concertina foram desafiados para um desgarradas sobre alguns dos temas que têm marcado a atualidade nacional.

O lançamento da nova marca de Cristina Ferreira, as malas roubadas no aeroporto e o sismo foram alguns dos temas que não ficaram de fora da canção.

Veja o vídeo:

Na estreia da nova temporada, Luís Trigacheiro foi o convidado. A sala de estar do “Emergente Show” recebeu ainda convidados surpresa: José Bacelar, vencedor do “The Voice Portugal”, subiu a palco para apresentar o seu novo single, “Vem Amar-me Devagar”, e os Marotos da Concertina surpreenderam o público com uma atuação especial, que contou com “Mão da Sua Filha” ou “Dá-me Um Beijo” e uma desgarrada sobre os temas que têm marcado a atualidade.

Via Zoom, Fernando Daniel também participou na conversa e prometeu regressar a Marco de Canaveses. Já Roberta Medina anunciou novidades sobre o Rock in Rio Lisboa e confessou ter “saudades do talk show”.

Durante a conversa, a atriz brasileira Cláudia Raia falou sobre Carmen Miranda e António Zambujo surpreendeu Luís Trigacheiro, que se estreia no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para 25 de outubro.

Veja o episódio completo: