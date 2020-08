Depois da estreia, no verão do ano passado, o podcast de Shirley Manson regressou esta semana com uma segunda temporada. O mote continua a ser uma conversa com um músico a partir de uma canção-chave do seu percurso.

Depois de convidar sete artistas na primeira temporada, que incluíram Courtney Love, Perfume Genius ou Karen O (dos Yeah Yeah Yeahs), a vocalista dos Garbage entrevistou 12 figuras da música no segundo ano de "The Jump with Shirley Manson".

Liz Phair, Laura Jane Grace (Against Me!), Open Mike Eagle, Angel Olsen, Peaches, Juliette Lewis, DJ Shadow, Brittany Howard (Alabama Shakes), Jonsi (Sigur Rós), Matt Berninger (The National), Sharon Van Etten e George Clinton são os nomes que compõem a nova edição do podcast. Todas as entrevistas já se encontram disponíveis no site oficial e nos serviços de streaming.

"The Jump with Shirley Manson" resulta de uma parceira entre a plataforma Mailchimp Presents e a produtora de podcasts Little Everywhere, tendo Dann Gallucci (Modest Mouse, The Murder City Devils), Jane Marie (This American Life) e Hrishikesh Hirway (Song Exploder) como produtores executivos.

Além de ter apostado na segunda temporada do podcast, Shirley Manson encontra-se a preparar o sétimo álbum dos Garbage, que deverá ser editado em 2021. A banda norte-americana também deverá regressar aos palcos nas primeiras partes dos concertos da nova digressão de Alanis Morissette, nos EUA, entre junho e setembro do próximo ano.