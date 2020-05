Os Prodigy estão a trabalhar num novo álbum que irá homenagear Keith Flint, músico que morreu em março de 2019, aos 49 anos.

Em entrevista a Paul Danan no podcast "The Morning After", o ex-teclista Leeroy Thornhill revelou que tem estado com os antigos colegas do grupo, contando que se reuniram para assinalar a data da morte do amigo e vocalista.

"Sei que o Liam [Howlett] quer acabar o álbum que estava a gravar", acrescentou.

Os Prodigy atuaram pela última vez em Portugal a 26 de maio de 2018, no North Music Festival. A banda britânica foi cabeça de cartaz do segundo dia do festival que se realiza na Alfândega do Porto - recorde aqui um excerto do concerto.

Em 2015, o grupo atuou no NOS Alive, onde apresentaram pela primeira vez em Portugal "The Day Is My Enemy", o seu sexto disco. Em 2013, foram considerados o projeto de música eletrónica mais influente de sempre, de acordo com um inquérito realizado a dois mil ingleses frequentadores de festivais e discotecas.

Em novembro de 2018, a banda lançou "No Tourists", o sétimo álbum de estúdio.