The Queen’s Cartoonists, grupo norte-americano de Jazz, apresenta nos dias 4 e 5 de maio no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, uma viagem musical ao universo dos desenhos animados.

As versões originais de "Mickey Mouse", "Sindbad The Sailor", "Bugs Bunny" e "Betty Boop" ganham uma nova vida no espetáculo multi-instrumental, no qual estes e outros cartoons centenários assumem a voz de artistas de jazz e de música clássica, tais como Raymond Scott, John Kirby, Mozart, Rossini e Strauss.

Em palco, Joel Pierson, Greg Hammontree, Mark Phillips, Drew Pitcher, Rossen Nedelchev e Malik McLaurine recriam bandas sonoras originais nota por nota que, em sincronização com as projeções dos filmes de animação.