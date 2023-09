Esta é a 5.ª edição do The Spectacular Cabaret Fest que será apresentada por Louise l’Amour e Mr. Von Whatever.

Belle Dommage (Drag Performance, PT/NL), Bonnie Boux (Burlesque/Dança), Alejandro&Naomy Beauty (Drag Performance), Bruno Rosa & Miguel Tira-Picos (Novo Circo), Louise L’Amour (Burlesque), Veronique DiVine (Burlesque) são algumas das 'cabeças de cartaz' já confirmadas, divulgou a organização do festival.

Lady Lasagna (Burlesque), Lucy Ferdinand (Freakshow), Mariana Romão (Dança/Contorcionismo), Renata Flores (Suspensão Capilar), Carlos Gaudi (Equilibrismo/Novo Circo) são alguns dos “convidados especiais”.