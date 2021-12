A atual edição do "The Voice Portugal" está a entrar na reta final. Ao longo das várias temporadas, várias atuações dos concorrentes do programa de talentos da RTP1 têm-se destacado nas redes sociais.

Segundo os dados do Youtube, a "Prova Cega" de Fernando Daniel é o vídeo mais visto no canal do "The Voice Portugal". A atuação do cantor é ainda uma das mais vistas do mundo, somando mais de 113 milhões de visualizações.

Já a atuação de Tiago Nacarato é o segundo vídeo mais visto do canal de Youtube do programa de talentos da RTP1.

Conheça o top 5:

1. Fernando Daniel - "When We Were Young" (113 milhões)

2. Tiago Nacarato – “Onde Anda Você” (27 milhões)

3. Fernando Daniel – "Dancing on my own" (25 milhões)

4. Rebeca Reinaldo - "A Thousand Years" (21 milhões)

5. David Gomes - "Crazy in Love" (19 milhões)