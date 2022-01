The Weeknd lançou esta sexta-feira, dia 7 de janeiro, o álbum "Dawn FM". O disco já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

"A música pode curar e isso parece mais importante do que o lançamento de outro álbum. Vamos lançá-lo todo de uma vez e aproveitar para desfrutá-lo com as pessoas", explicou o artista na sua conta no Instagram.

O álbum conta com colaborações de Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never e do ator Jim Carrey.

No verão do ano passado, The Weeknd partilhou o single "Take My Breath", a primeira canção inédita do músico desde o álbum "After Hours" (2020). Já no verão de 2022, o cantor vai arrancar com a digressão mundial "After Hours til Dawn Stadium Tour".