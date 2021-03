A Everything is New começou a semana com boas notícias para os fãs de The Weenkd. O cantor anunciou uma data extra em Portugal - além do concerto a 25 de outubro, o músico vai subir ao palco da Altice Arena, em Lisboa, no dia seguinte (26 de outubro).

"The Weenkd confirma data extra em Portugal! Depois de dia 25 de outubro, a Altice Arena volta a abrir portas no dia 26 de outubro, para a 'The After Hours Tour', num segundo concerto imperdível", confirmou a promotora.

Os bilhetes para o segundo concerto do artista são colocados à venda na quarta-feira, dia 3 de março, a partir das 9h00, em everythinhsinew.pt.