Este novo desafio fez afirmar Mob como o maestro das festas. O baile que proporcionou com sons como o Paraíso, Musseque (cantado com a companhia do Mike El Nite), Solar (com a presença do Cachupa Psicadélica), Balança ou ainda o Minha Gente, dedicado a todos os que deram vida no b.leza, teve contornos tempestivos principalmente nas camisas e tshirts.

O que podemos sentir deste novo álbum? Mais contidos, sem aquelas explosões do Rockuduro, Mambos de Outros Tipos ou Wanga. É como o estilo que eles construíram ficasse mais adulto. Mas mais contidos não quer dizer que se perca a energia e a mística que se associa à banda com sede no Porto. Aliás, “rebentar esta m**** toda” foi a palavra de ordem para Mob.

Mas esta nova vibe dos Throes + The Shine não significa que se deixe de parte o passado. Guerreros, Keep It In (que contou com a Da Chick em palco), Tá a Bater, fizeram parte de um cancioneiro para provar que o equilíbrio é possível.

Aliás, equilíbrio é a palavra certa para Throes + The Shine. Provaram sempre que é possível compatibilizar o rock e o kuduro. Provaram que é possível evoluir e mostrar coisas novas, interessantes e contagiar o público em qualquer concerto. Quem os viu em 2014 e quem os vê em 2019, renovados e contagiantes.