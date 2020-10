Composto por 12 temas, todos da autoria e com produção de Tiago Bettencourt, “2019 Rumo ao Eclipse” é um álbum que, segundo o músico citado num comunicado da editora, “fala de movimentos que se passaram em 2019”.

“Porém, e embora eu aponte para um ano em específico e suas orbitas, estes enredos não estão presos a nenhuma data ou espaço temporal uma vez que são parte intrínseca daquilo que acompanha a vida de cada um de nós: a nossa humanidade. […] Este álbum fala de escolhas, de lutas, de magoa e indignação, de desapego, de alívio, de aceitação, de casa, e de liberdade”, refere o músico.

Tal como os álbuns anteriores, “2019 Rumo ao Ecplise” é “uma viagem de ida e volta”. “Todos os meus álbuns são labirintos, este é só mais um. Espero que escolham ouvi-lo com o tempo que qualquer viagem merece”, deseja o músico.

A acompanhá-lo no álbum, Tiago Bettencourt conta com João Lencastre na bateria, João Bernardo no piano e teclados, Pedro Branco na guitarra, João Hasselberg no baixo e alguns convidados especiais.

Mariana Norton e Cláudia Pascoal fazem os coros em “Manhã”, “Fêmea” e “Fachada”, Fred Ferreira assume a bateria em “Dança e “Não queiras mais de mim” e Mariza e Ivo Canelas emprestam as vozes a “Nuvem” e “Intro Fachada”, respetivamente.

O sétimo álbum de originais de Tiago Bettencourt é editado depois de nas últimas semanas o músico o ter apresentado ao vivo numa série de concertos intimistas pelo país, para plateias que variaram entre as 20 e as 50 pessoas.