Durante a digressão de apresentação do novo álbum, Tiago Bettencourt vai fazer uma paragem de seis dias no concelho de Caminha para se aventurar num projecto desafiante: "percorrer seis freguesias do município atravessadas pelo Caminho de Santiago para apresentar seis espetáculos em seis locais idílicos deste percurso de peregrinação que é considerado Património Mundial da Humanidade pela UNESCO".

A 'peregrinação' artística e musical acontece de 20 a 25 de julho e tem início no Forte do Cão em Âncora. "A 21 de julho Tiago Bettencourt assenta arrais no Forte da Lagarteira em Vila Praia de Âncora, seguindo no dia 22 para Santo Isidoro em Moledo. A 23 o Artista ocupa Pedras Ruivas, em Seixas, e a 24 de julho instala-se no Ferry Boat de Caminha para um concerto em pleno rio Minho. Para terminar a caminhada da melhor forma, junta-se à sua Banda no Cruzeiro da Independência, em Lanhelas, no dia 25 de julho, Dia de Santiago", adianta a promotora em comunicado.

"2019 Rumo ao Eclipse" é o mais recente Álbum de Tiago Bettencourt e "Caminho Rumo ao Eclipse" é o "desafio de querer levar as canções a destinos inesperados no Minho". "Percorrer o Caminho de Santiago é fazer uma peregrinação de renovação e de transformação interior, caminhando a um ritmo de tempos que não são do presente. Nada faz mais sentido do que associar a música a esta caminhada Histórica e Jubilar, precisamente no ano em que se celebra o Ano do Jubileu da rota milenar", remata o comunicado.

A entrada é livre, com uma lotação limitada a 40 bilhetes por local. Todos os concertos têm inicio às 19h00.

Os bilhetes estão disponíveis a partir desta segunda-feira, dia 19 de julho, exclusivamente nos Postos de Turismo de Caminha e de Vila Praia de Âncora.

TIAGO BETTENCOURT | CAMINHO RUMO AO ECLIPSE LOCALIDADE

Município de Caminha

DATA / HORA

20 de julho — 19h00 — Forte do Cão, Âncora (Tiago Bettencourt a solo)

21 de julho — 19h00 — Forte da Lagarteira, Vila Praia de Âncora (Tiago Bettencourt a solo)

22 de julho — 19h00 — Santo Isidoro, Moledo (Tiago Bettencourt a solo)

23 de julho — 19h00 — Pedras Ruivas, Seixas (Tiago Bettencourt a solo)

24 de julho — 19h00 — Ferry Boat, Caminha (Tiago Bettencourt a solo)

25 de julho — 19h00 — Cruzeiro da Independência, Lanhelas (Tiago Bettencourt com banda completa)