Tom Hanks, o "fura-casamentos", voltou a fazer das suas.

O ator tornou ainda mais especial o casamento na sexta-feira passada de Diciembre e Tashia Farries numa praia da cidade de Santa Monica, na Califórnia.

Tashia Farries contou à comunicação social que a presença do ator bastante à distância não tinha passado completamente despercebida e que ele acabou por se aproximar comovido perto do fim da cerimónia, cometendo uma gafe que deixou todos os convidados a rir: pediu para tirar uma fotografia com o novo casal e perguntou onde estava o "noivo".

Quando percebeu que era um casal do mesmo sexo, Tom Hanks ficou ainda mais entusiasmado e colocou os braços à volta das noivas, com quem tirou fotografias, que também incluíram o filho de um ano, e conversou durante cerca de cinco minutos.

Pelo menos mais duas vezes Tom Hanks foi praticamente um "fura-casamentos": em 1993, surpreendeu uma noiva antes de entrar na igreja quando estava a filmar "Forrest Gump" em Beaufort, na Carolina do Sul; e em 2017, juntou-se a um casal que estava a tirar as suas fotografias oficiais em Central Park.

O ator, casado desde 1988 com Rita Wilson, também deixou palavras de otimismo a Diciembre e Tashia após "uma das cerimónias mais bonitas" que já tinha visto, nomeadamente sobre "manter o amor vivo".

Para Diciembre, a presença de um convidado tão inesperado não só ajudou a sentir mais "validado" uma união que ainda não é aceite por todos em 2021, como pareceu uma ação do Destino: Tom Hanks reparou numa fotografia do seu irmão, falecido em 2017, a ocupar uma das cadeiras da cerimónia, e acabaram por descobrir que faziam anos no mesmo dia.