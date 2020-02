Ao SAPO Mag, Tomás explica que a música sempre fez parte da sua vida. "Desde pequeno que gosto de música e a música sempre significou muito para mim, mas percebi que a música tinha de fazer parte da minha vida quando entrei na Escola de Música da Nossa Senhora do Cabo, em Linda-a-Velha. Comecei por aprender a tocar saxofone e uns anos depois entrei para o coro e o saxafone passou para segundo plano", conta o jovem ao SAPO Mag, explicando que "sempre gostou de aprender a tocar instrumentos diferentes".

"Foi só no coro que comecei mesmo a trabalhar com a minha voz. Sempre gostei muito de cantar, mas o saxofone era a prioridade. Depois o coro passou a ser muito mais motivador", recorda. "Não aprendi muita técnica, o que eu gostava mesmo no coro eram as melodias, poder fazer harmonias... poder exprimir-me", acrescenta.

Tomás Luzia atualmente está a terminar o ensino secundário na escola secundária da Amadora no curso Cientifico-Humanístico de Ciências e Tecnologias. "Acabei por sair da escola de música e descobri que o que eu gostava era de cantar sozinho e de cantar as músicas que gosto", conta.

"As minhas inspirações são mais ligadas à música pop, como Adele ou Bruno Mars", revela o jovem cantor ao SAPO Mag.